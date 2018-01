El Corredor Mató Palafrugell té un únic objectiu en la seva primera temporada a l'Ok Lliga: salvar-se. Amb vuit punts després d'haver-se jugat la primera jornada de la segona volta, penúltim a cinc punts dels llocs de permanència, assolir l'objectiu no serà fàcil per als gironins que, però, de moment, han competit contra la majoria de rivals. I ho volen tornar a fer avui en el que, segurament, és el partit més esperat de la temporada a Palafrugell: la visita del Barça (20.00). Un rival amb 21 Copes d'Europa i 28 Lligues en el palmarès que, sobre el paper, hauria de guanyar fàcil. Ara bé, en l'esport no hi ha res escrit, i això ho sap bé el tècnic del Corredor Mató Palafrugell, Xavi Garcia Balda. «No seria la primera vegada que el Barça té una sorpresa amb un equip que no toca, de la mateixa manera que fa una setmana el Voltregà va guanyar a Riazor, la pista del Liceo», explica Xavi García Balda parlant de la recent ensopegada dels gallecs que, tot i això, són líders de l'OK Lliga amb un punt més que el Barça (42 contra 41). Sobre una possible manera de sorprendre al Barça, el tècnic dels palafrugellencs parla d'evitar el cos a cos per aprofitar-se d'una possible relaxació blaugrana: «El millor és anar 0-1 perdent ben aviat, que ells estiguin tranquils i arribar als dos últims minuts a veure si podem fer algun gol. Es complicat que passi, però pitjor és despertar la bèstia des del principi». Dimarts, el Barça va passar per sobre d'un dels rivals del Palafrugell a la part baixa, el cuer Asturhockey per un contundent 10-1, en una mostra de l'enorme potencial dels Pablo Álvarez, Bargalló, Panadero, Lucas Ordóñez i companyia. «Nosaltres treballarem com totes les setmanes i intentarem ser competitius com hem fet en tots els partits i si hi ha sorpresa, benvinguda sigui, i si no n'hi ha continuarem treballant», assegura García Balda.



Avui Girona i demà Lloret

A la mateixa hora que el Palafrugell-Barça (20.00), el Citylift Girona rebrà l'Arenys, tercer per la cua, en un partit que pot permetre a l'equip de Ramon Benito reforçar encara més la seva bona posició a la taula: els gironins són cinquens i aquesta jornada s'enfronten el tercer (Reus) i el quart (Noia). El tercer equip gironí de l'OK Lliga, el Lloret Vila Esportiva, jugarà demà a la pista del Lleida (12.00) amb la tranquil·litat que donen els sis punts de marge sobre el descens que té el bloc entrenat per Manolo Barceló després de la seva victòria contra el Vic de dimarts (2-1). «És una pista complicada, però intentarem aconseguir els punts per assolir la permanència el més aviat possible», assegura el jugador del Lloret, Lluís Grau, sobre un rival de qui li preocupa la seva capacitat per jugar al contracop: «El nostre objectiu és que ells no puguin aprofitar els contraatacs, on es troben còmodes».