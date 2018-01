El Barça visita un Betis crescut

El Barça visita aquesta nit (20.45, Movistar Partidazo) el Benito Villamarín en el seu primer partit de la segona volta després de trencar la ratxa de 29 partits sense conèixer la derrota, dijous, en Copa, contra l´Espanyol. Els de Valverde arriben a Sevilla amb la intenció de canviar el xip com abans millor després de la desfeta a Cornellà en el derbi. A més, els blaugrana poden incrementar l´avantatge davant el segon classificat a 8 punts, l´Atlètic de Madrid, després de l´empat dels de Simone ahir al Wanda Metropolitano davant el Girona.

Al davant tindran un rival que arriba crescut, que ve de guanyar fa 15 dies el Sevilla en el derbi de la ciutat andalusa (3-5) i el Leganés a casa la setmana passada (3-2). Uns resultats que van permetre a l´equip de Quique Setién situar-se en vuitena posició, a 4 punts dels llocs europeus.

Per al partit d´avui, Valverde no podrà comptar amb les baixes, ja conegudes, de Paco Alcàcer, Philippe Coutinho i Ousmane Dembelé. El defensa Javier Mascherano tampoc s´ha pogut recuperar a temps per al partit d´aquesta tarda. Tampoc ha arribat a temps Andrés Iniesta, que encara arrossega molèsties per una sobrecàrrega muscular.

Qui sí que s´ha recuperat després de dos mesos lesionat és el central Samuel Umtiti, que ha tornat a la convocatòria. També era dubte Paulinho després d´un cop al peu en el derbi de Copa, però finalment ha entrat en els plans de Valverde. L´extrem de Riudarenes Gerard Deulofeu també ha entrat en la llista de convocats mentre creixen les especulacions sobre la seva possible sortida rumb al futbol italià. El jugador del filial Carles Aleña també està entre els citats per l´entrenador.

A part dels lesionats, han quedat fora per viatjar a Sevilla Yerry Mina i Rafinha, que podria abandonar el club en les pròximes hores. Del rival, el tècnic extremeny va declarar en roda de premsa que «és un equip valent i que vol la pilota i és desenvolupa bé amb ella» i va afegir que «estan reforçats després dels últims resultats i això els ha impulsat i es preveu un partit interessant i difícil».

Respecte al partit de Copa del pròxim dijous al Camp Nou, el preparador també va dir que volen remuntar contra l´Espanyol, però que la prioritat és la Lliga.

En temes extraesportius l´entitat blaugrana va treure un comunicat on negava la vinculació entre el club i el jugador francès de l´Atlètic de Madrid Antoine Grizmann.