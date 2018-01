El Bordils surt del descens amb un valuosíssim triomf contra el Nava

Aquest és el camí a seguir. El Bordils va sumar ahir al Blanc-i-Verd una victòria que val el seu pes en or. És cert que el triomf té el mateix valor que tots els altres aconseguits fins ara, dos punts, però guanyar al tercer classificat de la lliga no està a l´abast de qualsevol. Conscient de la importància de guanyar els partits de casa, el Bordils va saber patir per no deixar escapar un triomf que això sí, no es va poder segellar fins a l´últim moment gràcies a un gol d´Arnau Palahí.

El Bordils va tenir una sortida per oblidar. Amb un parcial d´inici de 0 a 4, les primeres alarmes van saltar de seguida. De fet, no va ser fins al minut 11 quan Ignasi Moreno va fer el primer gol local. Sergi Mach va posar el 2-5, i a continuació un magistral Arnau Palahí es va carregar l´equip a l´esquena per situar l´empat a cinc a l´electrònic. A partir d´aquí, la igualtat va ser màxima, tot i que el Nava seguia portant la veu cantant (5-8). Els visitants mai van saber avançar feina, o dit diferent, el Bordils mai es va rendir. Més aviat tot el contrari. Els de Catarain sempre van confiar que guanyar era possible. I així va ser. Tot i arribar al descans perdent de dos (8-10), i veure com a la represa, els de Segòvia marxaven de tres (10-13), el Bordils va seguir confiant amb les seves possibilitats. Primer un gol de Palahí, després de Mach i a continuació de Combis van permetre entrar de nou dins del partit (13-13). Després d´aquest parcial de 3-0, l´intercanvi de gols entre ambdós equips va ser una constant. A falta de cinc minuts per acabar, Ignasi Moreno va posar el Bordils per davant per primera vegada en tot el partit. Amb el 20-20, i ja a l´últim minut, Arnau Palahí -va acabar amb 11 gols- va establir el definitiu 21 a 20. Amb aquest triomf, i les derrotes de Villa de Aranda i Palma del Rio, el Bordils surt del descens, coincidint amb la conclusió de la primera volta. Disabte (20 h), el Bordils rebrà l´Agustinos d´Alacant, en una bona oportunitat per seguir sumant i allunyar-se una mica més del descens.