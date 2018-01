El Citylift Girona continua amb la ratxa de victòries

Cinquena victòria seguida del Citylift Girona, que aquest any encara no ha perdut. Ahir va aconseguir el triomf a casa davant l´Arenys de Munt (3-1) i se situa, provisionalment, en quarta posició a l´espera del que faci aquest migdia el Noia davant el Reus.

Era un partit trampa per als gironins, que rebien un rival en posicions de descens, però els homes de Ramon Benito van començar molt forts i van marcar el primer gol de David Gelmà en el minut 5 després de fallar un penal.

Després, els locals no van acabar d´estar còmodes com havien demostrat en altres partits perquè el rival generava algunes ocasions que haguessin pogut posar la igualada al marcador.

Tot i així, al minut 19 va arribar el segon gol del Girona després d´un contraatac que va culminar Ramon, i amb aquest 2 a 0 es va arribar al descans.

En la segona meitat, l´Arenys de Munt no va posar les coses fàcils als de Benito, que van haver de fer-se forts en defensa. Els visitants van errar un penal i una falta directa que haguessin pogut fer pujar l´empat al marcador.

Els visitants van aconseguir retallar distàncies a cinc minuts per al final però, amb un penal transformat per Palau, el Girona va fer el 3 a 1 a falta de dos minuts i sentenciava el partit.

«Hem de pensar partit a partit i tocar de peus a terra. Estic molt il·lusionat, però hem de seguir treballant i veure fins on podem arribar», va afirmar Ramon Benito en acabar el partit.