El Girona supera en la pròrroga el Castelldefels

El Bàsquet Girona va aconseguir mantenir el lideratge del grup C «A» de la Lliga EBA després de derrotar per dos punts el Bàsquet Castelldefels. Va patir, i molt, el conjunt gironí, que no va cantar victòria fins al temps extra, després de l´empat a 66 amb què van acabar els primers 40 minuts.

El duel va ser molt igualat, intens i ple d´alternatives per part de tots dos conjunts. Després de guanyar el primer i el tercer quart, el conjunt gironí va veure com el rival, a l´últim quart i sobre la botzina li capgirava el marcador amb el qual sortia a jugar el darrer període per acabar empatant i enviant el partit a una primera pròr­roga. En aquests cinc minuts extra, l´equip dirigit per Quim Costa va tornar a trobar-se amb la forta oposició del rival, que va tornar a prometre un final ajustat que es va acabar resolent per dos punts de diferència a favor dels gironins.

El Castelldefels, desè classificat, tenia un balanç negatiu de quatre derrotes abans d´afrontar el partit a Fontajau, pel que potser no s´imaginava el líder de la categoria que el rival el posaria tant contra les cordes. Això i també el desencert en el tir dels locals, que van aconseguir un 45 per cent en tirs de camp i un 24 per cent, 5 de 21, en triples.

Els quinze punts anotats per part d´Isaac Valera i els 18 de Xavi Costa van contribuir al nou triomf del Bàsquet Girona. A l´equip rival, el millor jugador i màxim anotador del partit va ser Jordi Boronat, amb 21 punts. El Girona seguirà líder amb un balanç d´11 victòries i 3 derrotes.