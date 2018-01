L'Avenida torna a deixar l'Uni sense premi

La Lliga del 2015 continua sent l'únic gran títol de l'Spar Citylift Girona que avui, un cop més, ha vist com el Perfumerías Avenida el deixava sense premi en una final de Copa on les gironines, amb jugadores importants com Nádia Colhado molt desgastades físicament, no n'ha pogut convertir el bon bàsquet que ha jugat en les últimes setmanes per derrotar un Avenida que s'ha convertit en la seva autèntica bèstia negra. Amb Núria Martínez assumint el lideratge, l'Uni ha arribat al descans plantant cara a l'Avenida, però, un cop més, l'augment de la tensió defensiva de les castellanes en el tercer quart l'ha deixat sense poder optar a guanyar la seva primera Copa. Una exjugadora de l'Uni, Angel Robinson, ha estat la millor jugadora de la final.

Amb Èric Surís dosificant, o com a mínim intentant-ho, a Nádia Colhado l'Uni ha mantingut bé el frec en una primera meitat on ja s'ha començat a dibuixar el duel entre Núria Martínez i Sílvia Domínguez mentre que una altra gran veterana, Erika de Souza, ha acaparat el protagonisme ofensiu de l'Avenida en els primers minuts. La veterana pivot brasilera intentava treure profit prop de cistella del seu contundent físic buscant el xoc contra Nádia Colhado que mai ha amagat que De Souza, referent de l'esport femení al seu país, és una de les seves grans ídols des que la veia jugar a la WNBA o amb la selecció quan ella era una adolescent. Conscient de la fortalesa del triangle interior de les castellanes, Surís ha protegit el seu equip amb una zona 2-3 que omplia la zona però deixava marge per als tirs oberts de Sílvia Domínguez i María Asurmendi.

Abans del descans cap equip ha pogut obrir forat en el marcador, Núria Martínez ha aparegut en els moments més compromesos de les gironines, igual que Sílvia Domínguez en les castellanes. 39-37 al final del segon quart.

El pas pels vestidors ha estat funest per a l'Uni. En una història massa coneguda ja en els duels entre els dos equips, l'Avenida ha apujat el to de la seva ja de per si agressiva defensa i ha acabat bloquejant a l'Uni que ha patit molt en uns deu minuts que han acabat decidint el partit. Si l'any passat va ser Sílvia Domínguez, aquest cop ha estat tot l'Avenida. Pivots del talent ofensiu d'Angel Robinson que, tot i passar desapercebuda en molts minuts, quan apareix anota amb facilitat obrint-se a tirar per anul·lar l'efecte de la zona 2-3 de Surís. Les castellanes han agafat ràpidament dotze punts de marge (59-47) i allà s'ha acabat el partit. Tot i quedaven molts minuts. L'Uni ho ha intentat fins al final, però els forces i els arguments només li han arribat per mantenir el partit estable al voltant d'uns 10 punts de diferència que les experimentades jugadores de l'Avenida no han deixat escapar.