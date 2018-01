L'Olot surt de la zona de descens directe

Triomf molt important de l'Olot davant el Badalona a casa (2-0), que els permet sortir de la zona de descens directe i instal·lar-se, al finalitzar la jornada, en plaça de promoció de descens.

Els olotins, encara amb la inèrcia de la victòria a Sabadell, ha tornat a completar un partit molt seriós davant els badalonins. El primer gol l'aconseguia el nouvingut Marc Cosme, a la mitja hora de joc, després de rematar al fons de la xarxa una pilota centrada per Blázquez.

El Badalona no ha estat molt insistent a l'atac i ha tingut poques ocasions de gol per empatar. Qui sí ha aconseguit perforar la porteria contrària, ja a la segona part, ha estat el local Blázquez, que aconseguia segellar una nova victòria per l'Olot.