Massa Barça per al Palafrugell

Visita històrica del Barça Lassa ahir a Palafrugell, amb un ambient sensacional a les grades, que no van deixar d´animar en cap moment tot i que els visitants van golejar o a 7 als gironins.

Els blaugrana van ser molt superiors al conjunt local, que en cap moment va tenir opcions de ficar-se dins el partit tot i que els jugadors van demostrar una bona actitud.

De fet, en els 25 segons de joc els visitants ja s´havien posat per davant al marcador, i van sentenciar el partit en els primers minuts de la segonia meitat, quan en 7 minuts van fer quatre gols.

El tècnic gironí Xavier Garcia Balda va declarar que «és un premi jugar contra el Barça, però marxem tristos per la derrota».

El Palafrugell es quedarà una setmana més en zona de descens, però la salvació s´allunya a 8 punts després de la victòria d´ahir del Vic a casa davant l´Igualada per 2 a 0.