Albert Torra i Èric Montes donen un punt molt positiu al Peralada

Positiu empat el que va aconseguir el Peralada-Girona B al Camp d'Esports de Lleida. L'equip dirigit des de la banqueta per Chicho va aguantar més de mitja hora amb un jugador menys, es va avançar al marcador i va acabar suant de valent per acabar mantenint un punt que al final va ser molt positiu. Albert Torra, porter del juvenil del Girona que va debutar per l'expulsió de Gianni, va ser el principal protagonista dels gironins.

Al primer temps, el Peralada va fer un partit molt seriós. Superior fins i tot al Lleida, Andzouana, per banda i Manel, que debutava amb l'equip a la posició de davanter centre, eren els més perillosos per als gironins. No obstant, les dues ocasions més clares les van tenir els de la Terra Ferma. Primer, Albistegui rematava una pilota morta a dins l'àrea que sortia per poc i just abans del descans, Gianni aturava un xut perillós de Radulovic.

La segona part seria molt més moguda. El Lleida va fer un pas endavant i dominaria més el partit que no pas els de Chicho i, a més, gaudiria de les millors ocasions. Era Juanto Ortuño, l'ex del Llagostera, el que més ho va provar. Als quatre minuts de la represa, Gianni li aturava un penal al davanter local i semblava que podia ser un contagi d'energia per als seus companys però a mitja hora del final, el porter lloretenc era expulsat amb vermella directa per tocar la pilota amb les mans fora l'àrea. Entrava al terreny de joc, substituint Manel, el porter del juvenil del Girona Albert Torra, que seria el gran protagonista del duel. Una triple intervenció magnífica va ser la seva carta de presentació abans que, Èric Montes, al minut 71, avancés el Peralada amb un xut que no va saber aturar Diego Rivas, en una errada molt clara del porter dels lleidatans. El setge del Lleida Esportiu era cada vegada més clar i Torra, al minut 93, no va poder aturar el xut de Jorge Fèlix que va suposar l'empat.