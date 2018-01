El Barça destrossa el Betis i marxa del Villamarín encara més líder

El Barça va oblidar anit la recent derrota a la Copa del Rei amb una imponent golejada al camp del Betis, el Benito Villamarín, en un matx igualat al primer temps que es va trencar després del descans. Va ser llavors quan la maquinària blaugrana va començar a funcionar i els gols van anar caient. Dos de Messi i també un parell de Suárez, sumat a un altre de Rakitic van servir per situar el definitiu 0-5 a l'electrònic.

Els d'Ernesto Valverde, que van posar fi contra l'Espanyol a la ratxa de 29 partits sense perdre, van tornar a mostrar la seva versió més letal a la segona meitat, després d'uns primers 45 minuts sense ocasions clares. Amb el resultat d'ahir, a més, van aprofitar les ensopegades de l'Atlètic de Madrid i València, els seus principals perseguidors, per obrir encara més forat al capdavant de la taula i allunyar-se a 11 i 14 punts respectivament en l'arrencada de la segona volta.

El plantejament tècnic de Quique Setién, amb una pressió molt elevada, va sorprendre el Barça, incapaç de desenvolupar el seu joc combinatiu i obligat a jugar en llarg en la sortida de pilota de Ter Stegen. Guardado va donar el primer avís del partit en el minut 3, amb un potent xut creuat que va marxar fregant el pal.

La primera meitat va ser una batalla tàctica, en la qual pràcticament no es van veure veure ocasions a les dues porteries. L'equip català va anar madurant el partit, jugant cada vegada més en camp contrari, però sense amenaces serioses a la porta que anit defensava Antonio Adán.

Quan el descans s'acostava, Vermaelen va notar una punxada a la part posterior de la cuixa i va haver d'abandonar el terreny de joc, fet que va propiciar el retorn de Samuel Umtiti a l'eix de la defensa, dos mesos després que el francès es lesionés. Això va aturar la progressió del Barça i va animar el Betis, que es va refer i va aguantar el tipus fins al xiulet de l'àrbitre.



Messi lidera l'allau

Va apostar el Betis per repetir el mateix joc i intensitat de la primera meitat, però la gasolina escassejava i els blaugrana van prendre el control sense gaires problemes. A l'hora de joc, el Barça es va beneficiar dels riscos presos pels locals i va aprofitar una pèrdua del seu contrincant per muntar una contra que culminava l'exsevillista Rakitic fent pujar el 0-1 a l'electrònic.

El gol va minar la moral dels andalusos, que van rebre un nou cop després d'una nova pèrdua al mig del camp. Busquets recuperava i assistia veloçment Messi, que no dubtava davant Adán per posar el 0-2. El càstig no va acabar aquí, i Luis Suárez feia el tercer cinc minuts més tard amb una plàstica rematada que va picar a la gespa abans de colar-se al fons de la porteria. La victòria estava encarrilada però encara quedava una bona estona per ampliar l'avantatge.

I així va ser, al ritme que va dictar Leo Messi. L'argentí es va destapar a mesura que avançaven els minuts i va marcar-se un autèntic recital. Amb el Betis ja del tot desanimat i un munt d'espais per endavant, Messi va anotar el segon gol del seu compte particular en una acció marca de la casa. Va rebre la pilota a la frontal de l'àrea i va anar-se desfent de jugadors fins que es va plantar davant d'Adán, que va superar amb una rematada col·locada al pal curt. Però encara hi havia més. Suárez va encarregar-se de culminar la golejada tot rematant una assistència de Messi. La dupla ja suma 34 gols dels 57 que ha marcat el Barça aquesta temporada.

Només la lesió de Vermaelen va espatllar una nit rodona per als interessos blaugrana. La victòria, la dissetena en 20 partits a la Lliga, deixa l'equip català una mica més a prop del títol, malgrat que quedin un munt de jornades encara per disputar-se. L'Atlètic, que va empatar dissabte amb el Girona, es queda a 11 punts. Mentre que el València, tercer classificat i derrotat pel Las Palmas, encara està més lluny: a 14. El Reial Madrid segueix a 19 amb un partit menys.