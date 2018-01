Un empat i dues derrotes, el botí del Girona FC a la Lliga Genuine

Aquest cap de setmana s'ha disputat a les comarques de Tarragona la segona jornada de la Lliga Genuine, en què ha participat el Girona FC. Els blanc-i-vermells han disputat tres partits, sense gaire fortuna. Per començar, el dissabte al matí va patir una derrota per la mínima contra el Llevant (2-1). A la tarda, els blanc-i-vermells van esgarrapar un empat contra l'Atlètic de Madrid (1-1). I diumenge, per completar la jornada, desfeta a mans del Vila-real (4-0). Després de 5 partits de competició, els gironins són vuitens en la classificació amb 10 punts: dues victòries i tres derrotes.