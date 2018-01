El Madrid reacciona i agafa aire golejant un feble Deportivo

El Reial Madrid es va reconciliar amb la victòria al Santiago Bernabéu després de derrotar per 7-1 el Deportivo en una convincent actuació dels de Zinedine Zidane, que van reaccionar a temps després del gol inicial d'Adrián i van capgirar el marcador gràcies als doblets de Bale, Nacho i Ronaldo, i el gol de Modric.

La mala fortuna va tornar a acarnissar-se amb els locals. Al minut 23, els gallecs, que amb prou feines s'havien acostat a la porteria de Keylor Navas, es van trobar amb el primer gol del partit en una jugada aïllada. Andone pentinava un servei de banda sense aparent perill perquè Lucas Pérez s'endinsés en l'àrea i servís des del costat esquerre perquè Adrián empenyés a porta buida.

La inquietud planava de nou en un incrèdul Bernabéu, que va veure com els seus, aquesta vegada sí, van reaccionar a temps. Ronaldo va avisar amb un cop de cap que va repel·lir àgilment Rubén, abans que la pissarra de 'Zizou' salvés els de Concha Espina.

Després d'un córner tret en curt, Nacho filtrava una passada a l'esquena de la defensa, que recollia Marcelo per completar la paret i que el central del planter portés l'empat al marcador i l'alleujament a la graderia.

L'empenta no va acabar aquí, i els locals van buscar marxar per davant al descans a qualsevol preu. Bale va trobar la recompensa a tres minuts de la mitja part, i amb un míssil teledirigit a l'escaire canviava el guió d'una primera meitat que 20 minuts abans pintava molt fosca per als campions d'Europa.

El domini madridista va seguir sent absolut després del descans. La major velocitat de pilota i la millora en el joc per bandes van marcar la diferència respecte a jornades anteriors, i el tercer gol era qüestió de temps.

Després de la sortida d'un córner Bale posava distància pel mig, imposant-se de forma imperial a la defensa gallega per signar el doblet.

Ja amb els gallecs rendits a la seva sort, el Madrid va fer sang per curar les seves ferides. Modric va anotar des de la frontal i Cristiano Ronaldo, negat de cara al gol una jornada més, es va trobar amb un doblet en els instants finals, abans que Nacho tanqués el festí amb el setè gol per rubricar la golejada.