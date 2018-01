El Palamós s'avança a Sant Boi però continua barallat amb la victòria

Sumar sempre és bo i més si aquest punt posa fi a cinc derrotes consecutives. Les sensacions i la imatge del degà han millorat, però, el més important, és a dir, la victòria, no arriba.

El primer triomf amb Pitu Batlle a la banqueta haurà d'esperar. Ahir a l'estadi Joan Baptista Milà el Palamós no va poder sumar el triomf i ja fa més de dos mesos de l'última vegada que els gironins van sumar els tres punts.

El d'ahir va ser un partit travat, igualat i marcat per la intensitat. A la primera meitat el Palamós va sortir amb molt de respecte per mesurar-se a un equip, a priori, superior a ell i que va disposar de poques ocasions de gol en el còmput global del partit.

Els visitants també van estar de sort perquè el local Pedro Bravo va fallar un penal als tretze minuts del matx. L'ocasió més clara per als homes de Pitu Batlle la va tenir el davanter Medina quan el pitxitxi palamosí va estar a punt de superar Rafa Leva al minut 38.



Arriben els gols

A la segona meitat el Palamós va sortir amb més força, i producte d'aquesta empenta es va acabar avançant en el marcador gràcies a una diana de Nahuel al minut 54 de partit. Amb el 0-1 a l'electrònic, l'equip va decidir abaixar una mica la intensitat i això ho va acabar aprofitant el Santboià per equilibrar una altra vegada la balança. Neeskens, al minut 71, feia l'empat rematant una centrada des d'un dels laterals del camp. Abans d'aquesta diana, els palamosins haurien pogut sentenciar el partit amb un segon gol però en aquesta ocasió la rematada de Botxi no va entrar. També cal destacar la bona aturada de Quinti a deu minuts del final, que hauria suposat el 2 a 1. A les acaballes del matx, l'escalenc Pitu Batlle va buscar fer més mal a dalt amb la profunditat dels davanters Isma Traoré i l'ahir debutant Sergio Caballero, però, el gol no va arribar.

Caldrà esperar diumenge que ve contra el Santfeliuenc per veure el primer triomf de Pitu Batlle a la banqueta del degà.