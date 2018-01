Un sòlid Llagostera en defensa troba a faltar més pólvora en atac

El Llagostera va sumar un punt en la seva visita al Municipal del Almozara, a Saragossa, davant l'Ebre (0-0). El partit va ser poc vistós, amb poques ocasions i on els sistemes i l'ordre defensiu es va imposar als atacs. Amb l'empat, el conjunt gironí encadena tres partits sense conèixer la derrota i seguirà una jornada més fora de la zona de descens.

A territori aragonès ja es podia preveure un partit amb poques ocasions clares de gol pel futbol que despleguen tots dos equips. Els blaugrana van estar molt ferms en defensa, concedint poc al rival, però van tornar a pagar car el poc poder ofensiu que està evidenciant l'equip. Al primer temps, la millor ocasió va ser per al conjunt local, en una doble oportunitat al quart d'hora de joc. Va ser l'Ebre el conjunt que més va insistir als primers 45 minuts i per part visitant, un xut de Pitu de falta va ser l'arribada més perillosa per obrir el marcador.

A la represa la tònica del partit va seguir igual, encara que l'Ebre, sobretot pel fet de jugar a casa, va fer un pas endavant i va posar en més problemes l'equip d'Òscar Álvarez. Novament el duel entrava en una fase sense atacs, a cap de les dues porteries, encara que feia la sensació que en qualsevol jugada a pilota parada, a una porteria o l'altra, tant Ebre com Llagostera ho podrien aprofitar per marcar un gol que sentenciés l'enfrontament. Després d'uns minuts de patiment finals, els llagosterencs van celebrar un punt que allarga la dinàmica de tres partits seguits puntuant.



«Puntuar aquí és molt difícil»

«L'empat ha estat just. Ha estat un partit molt tancat on els sistemes defensius s'han imposat als ofensius. Valorem positivament el punt», declarava Òscar Álvarez, entrenador del Llagostera. El principal problema de l'equip, per l'entrenador llagosterenc, és la falta de contundència en atac. «Estar clar que al darrere hem guanyat més serietat, però ofensivament ens falta més claredat, tenir més alternatives», va dir.