Unicaja, Baskonia i Iberostar Tenerife completen el quadre de la Copa del Rei

Unicaja de Màlaga, Baskonia i Iberostar Tenerife van ser ahir en la darrera jornada de la primera volta de la lliga ACB els últims equips a aconseguir el bitllet per ser a la Copa del Rei 2018 que es disputarà aquest proper mes de febrer a Gran Canària. Els altres cinc equips que lluitaran per aconseguir el títol i que ja estaven classificats abans d'aquesta jornada són: Madrid, València, Fuenlabrada, Barça i Gran Canària. Els vuit equips es dividiran en dos bombos: un per als caps de sèrie -Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, València Basket i Montakit Fuenlabrada-, i un altre per als classificats entre el cinquè i el vuitè lloc. De la jornada d'ahir, cal destacar la derrota del Barça a la pista de l'Andorra (102-92) i la de la Penya, que segueix en descens després de caure a casa contra el Múrcia (62-71).