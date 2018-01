Yeto i Damià segueixen sense guanyar a Vilatenim

El Figueres dirigit pel duet que formen Yeto i Damià continua sense saber el que és la victòria a Vilatenim, tot i que la setmana passada s'apuntava els tres punts al camp del Palamós. Les coses canvien quan toca jugar a casa i ahir els empordanesos es van veure superats pel Vilafranca, tot i que es van avançar en el marcador.

Va sortir el Figueres disposat a guanyar i des del primer minut ja va gaudir d'alguna bona ocasió per avançar-se. Sí que ho va aconseguir Ferrón al 9, quan va aprofitar a la perfecció una passada en profunditat de Ferran. Amb l'1-0, el matx va entrar en una fase més equilibrada, amb ocasions per a banda i banda. La més clara arribava al minut 26, quan Feixas es va plantar sol davant el porter del Vilafranca, el va retallar però el seu xut va sortir fora.

Quan semblava que els locals es feien amb el domini i serien capaços de mantenir el resultat al descans, el visitant Oribe es va treure un bon xut de la butxaca que va tocar al pal i va entrar.

Amb l'1-1 s'arribava al descans, i la represa no podia començar més malament pels interessos del Figueres. Aday va donar la volta al marcador tot just quatre minuts més tard de començar la segona meitat. Al minut 60 arribava el tercer gol visitant per mitjà d'Arnau, el que complicava, i molt, les coses per als homes de Yeto i Damià.

Tot i així, el Figueres no va perdre la cara al partit i va intentar de retallar distàncies. Ho van provar Joan Pons, Ferrón i Pimentel sense sort, i el marcador ja no es mouria més. A més, els locals, van acabar amb deu jugadors per l'expulsió, amb vermella directa, de Cunill, al minut 83. El Figueres queda ara en quinzena posició i encara a 12 punts del descens, després de les derrotes de Granollers, Vilassar i Gavà.