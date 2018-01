Garrido ha necessitat vuit jornades per treure l'Olot del descens directe

L'efecte Raúl Garrido continua en esplendor. El tècnic valencià, que va arribar a Olot a mitjan novembre, n'ha fet prou amb vuit jornades per treure els garrotxins, que semblaven pràcticament condemnats, dels llocs de descens directe. Gràcies a la victòria de diumenge contra el Badalona (2-0) al Municipal, l'equip grana ja suma 22 punts i ha atrapat la plaça de promoció de permanència. La salvació directa, que quan va arribar l'actual entrenador era a 7 punts de distància, és ara a només 2. En qualsevol cas, més enllà dels números, l'Olot transmet un aire molt diferent del que tenia amb Martin Posse a la banqueta i ha aconseguit reenganxar-se a la lluita per mantenir la categoria en tot just un parell de mesos.

Posse va ser destituït després de l'empat sense gols contra el Vila-real B, en la jornada 14. Aquell resultat trencava una funesta ratxa de cinc derrotes seguides, però no li va ser suficient a l'argentí per mantenir-se en el càrrec. L'aposta del secretari tècnic Sergi Raset va ser Raúl Garrido, un preparador amb contrastada experiència a la categoria en equips com l'Huracán, l'Olímpic de Xàtiva i l'Eldenc. Amb el valencià, els garrotxins han multiplicat les seves prestacions. En aquestes vuit jornades l'equip ha sumat tres triomfs (Lleida, Sabadell i Badalona), quatre empats (Formentera, Mallorca, València Mestalla i Hèrcules) i una única derrota (Elx).

Aquell equip que a mitjans novembre era divuitè amb 9 punts i una única victòria, es troba, vuit jornades després, en posició de promoció de permanència i ha aconseguit, entre d'altres fites, superar un rival com l'Atlètic Balears que aleshores tenia a 7 punts de distància a la classificació. L'Olot també és un altre en l'aspecte golejador; si en els primers 14 partits només havia vist porta 10 vegades, ara porta aquest mateix nombre de gols en les 8 jornades que fa que Raúl Garrido el dirigeix. El proper repte és diumenge al camp del cuer, l'Aragó, on estarà en joc el tercer triomf consecutiu.

L'opció Xumetra

A poc més d'una setmana per al final del mercat d'hivern, l'arribada de Jordi Xumetra és cada cop una opció més factible. Sense equip des que va deixar el Saragossa a l'estiu, diumenge era al Municipal. De moment ahir el club va anunciar un principi d'acord per a la sortida de Nacho Pérez, que fitxarà pel Guijuelo, també de Segona B.