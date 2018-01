Kepa: «Seguir a l'Athletic Club era la millor de les propostes que he rebut»

El porter Kepa Arrizabalaga es va mostrar «molt content» per renovar el seu contracte amb l'Athletic Club de Bilbao fins al 2025, «la millor» per a ell de les propostes que havia tingut i que no va revelar malgrat que el seu nom havia sonat amb molta insistència per jugar al Reial Madrid a partir d'aquest mercat hivernal.

«Estic molt content per seguir en la que considero que és la meva casa, on fa molts anys que hi soc, gairebé 15 anys, i crec que és un moment molt important per a mi i la meva carrera», va celebrar Kepa en declaracions als mitjans del club després d'oficialitzar ahir la seva renovació pel club basc fins al juny del 2025.