El patinatge farà bullir Fontajau

El campionat provincial de Girona de grups de xou de patinatge dona aquest diumenge el tret de sortida a un altre any apassionant, amb el CPA Olot i el CPA Girona, vigents campió i subcampió del món, novament entre els favorits per optar a tots els títols. Enrere queden setmanes de nervis i entrenaments maratonians per tenir a punt tots els nous discs. Avui la Federació anunciarà els ordres de sortida i els títols de les diferents coreografies. L'expectació torna a ser màxima: ja s'han venut més de 4.000 entrades i fins i tot la Federació es podria plantejar disposar de l'antiga grada jove per tal d'ampliar l'aforament de Fontajau si la demanda així ho requereix.

El campionat arrencarà a 2/4 de 5 de la tarda i s'allargarà fins a les 8 del vespre, amb l'entrega dels guardons. Hi competiran quatre categories: quartets, grups petits, juvenils i grups grans, amb poc menys d'una vintena de clubs de la demarcació representats. En joc hi haurà els bitllets per al Campionat de Catalunya de l'especialitat. El patinatge gironí va ser un cop més, l'any passat, el gran dominador del panorama internacional. Més enllà dels èxits del CPA Olot i del CPA Girona, també va ser espectacular la temporada del PA Maçanet, en grups petits, amb els títols de Girona, Catalunya i Espanya, el bronze europeu i la plata al Mundial. Per la seva banda, el Bescanó va triomfar en juvenils, penjant-se la medalla de bronze al campionat d'Europa. Les entrades per l'espectacle de diumenge, en funció de la zona, tenen un preu de 8 o 10 euros i es poden adquirir a través del web fecapa.koobin.com.



Mesos de treball

Els clubs fa mesos que treballen en els nous discs. Des del mes de maig els tècnics compaginen la coreografia d'aquella temporada amb la que presentaran l'any següent. Les últimes setmanes solen ser frenètiques perquè, a més, coincidint amb les vacances de Nadal, és un moment òptim per reunir tot l'equip i fer l'últim esforç abans de l'estrena al campionat provincial. De moment ben poques pistes, per no dir cap, han trascendit dels nous discs. Són el secret més ben guardat per part dels entrenadors, però en cinc dies serà revelat.