Rebuda a Barcelona als herois del Dakar

Isidre Esteve, Dani Oliveras, Laia Sanz, Gerard Farrés, el gruix dels pilots catalans que han participat al ral·li Dakar, ja és a casa. Tots van ser rebuts com autèntics herois ahir al matí a l'aeroport del Prat, on van aterrar procedents de Córdoba (Argentina), on dissabte passat va finalitzar l'edició d'aquest any del ral·li més dur del món. Esteve, que té com a copilot el calongí Txema Villalobos, va assegurar sentir-se «molt satisfet» amb la seva actuació i amb «ganes de tornar-hi». Esteve va acabar 21è absolut amb el seu prototip BV6 de Sodicars Racing amb els comandaments adaptats al volant. «Tornaré segur l'any que ve, amb aquest projecte tan il·lusionant que té continuïtat per seguir millorant, gràcies al suport dels meus patrocinadors. El repte és ser cada any més competitius fins arribar a fer en cotxe el mateix que vam aconseguir amb moto abans de l'accident», va manifestar a la seva arribada a l'Aeroport de Barcelona en companyia del seu copilot Txema Villalobos.

Per la seva banda un dels pilots revelació del ral·li, procedent del trial, en la categoria de motos, el gironí Dani Oliveras, s'ha destapat com un seriós candidat als llocs d'honor en futures edicions: Aquest any ha sigut novè. «Estic feliç amb el resultat. He après d'aquest gran equip els secrets del Dakar, saber quan es pot córrer i quan no i portar el ritme perfecte i la navegació serena per poder estar tan amunt», explica el pilot de l'equip Himoinsa.

Laia Sanz (KTM) va assegurar a la seva arribada a Barcelona que està «molt contenta» per haver aconseguit acabar de nou el Ral·li Dakar, on mai ha hagut d'abandonar en les seves vuit participacions, i tornar amb una dotzena posició que l'ha deixat a prop de repetir un Top 10. «Estic molt contenta d'haver acabat perquè a més aquest ha estat un any dur. Acabar el vuitè Dakar de vuit no és fàcil, i més amb un gran resultat que hagués signat de sobres abans d'iniciar el ral·li», va destacar.

A Madrid, mentretant, també tenia una rebuda pletòrica Carlos Sainz (Peugeot) que va explicar que la seva segona victòria en el Ral·li Dakar havia estat «la més difícil i la més emotiva», vuit anys després d'aconseguir la primera. Sainz no té decidit si tornarà a la prova en la propera edició.