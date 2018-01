El Barça s'enfrontarà al Baskonia en els quarts de final de la Copa ACB

Madrid-Unicaja, València Basket-Iberostar Tenerife, Barça-Lassa-Baskonia i Montakit Fuenlabrada-Herbalife Gran Canària són els emparellaments de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà al Gran Canària Arena entre els dies 15 i 18 de febrer.

El sorteig celebrat ahir al Centre Cultural CICCA de Las Palmas va emparellar Barça i Madrid amb durs rivals en dues eliminatòries protagonitzades íntegrament per clubs d'Eurolliga. Blancs i blaugrana s'evitarien fins a una hipotètica final, ja que van per costats diferents del quadre.

Tot i la irregular campanya que està vivint el Barça, el seu mànager, Nacho Rodríguez, va avisar que ahir «la Copa sempre et dona possibilitats». «La tenim assenyalada en el calendari i esperem fer-ho molt bé. Crec que l'equip hi arribarà bé. Esperem competir i, com sempre és l'objectiu d'aquest club, guanyar-la», va avisar.

El seu rival a quarts serà el Baskonia de Vitòria i el director esportiu del club basc, Félix Fernández, va reconèixer que es tracta «d 'una Copa especial» perquè el seu club no va ser en l'anterior edició del torneig a Gran Canària. «L'afrontem amb molta ambició i exigència. El rival que ens ha tocat no és fàcil però sempre afrontem la Copa amb optimisme», va garantir Fernández.