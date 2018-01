Contra les dues torres sicilianes

Astou Ndour (1,98 d'alçada) i Dearica Hamby (1,93). Una senegalesa nacionalitzada espanyola amb experiència en equips de primer nivell com Perfumerías Avenida (campiona de lliga contra l'Uni), Galatasaray o Fenerbahce; i una nord-americana formada a Wake Forest que ha passat per la més que ben pagada lliga de Corea i que va ser companya de Haley Peters als San Antonio Stars de la WNBA. Ndour i Hamby són la potent parella interior del Virtus Eirene itàlia que aquest vespre visita Fontajau (20.45) en una anada dels vuitens de final de l'Eurocup que posarà a prova la resistència, física i mental de les jugadores de l'Spar Citylift Girona, només tres dies després haver perdut la final de la Copa contra el Perfumerías Avenida a Saragossa. «Després d'una derrota sempre estàs tocat, però hem de girar pàgina obligatòriament per afrontar l'Eurocup i ser conscients que és un privilegi seguir vius en aquesta competició», explicava ahir el tècnic de l'Uni, Èric Surís, que va assegurar que Nádia Colhado i Kristina Alminaite estaran en condicions de jugar avui després que la brasilera tingués febre la nit abans de la final de Copa i la lituana arrossegui problemes a l'esquena des de fa bastants dies.

Colhado i Alminaite, com també Shante Evans, seran importants aquest vespre contra el joc interior de l'equip de Ragusa (Sicília). «És un equip molt físic que en el joc interior té dues pivots molt dominants, Hamby i Ndour, que juguen la majoria de minuts i són les que més feina fan en l'àmbit estadístic, punts, rebots...», deia ahir Surís, que també va destacar l'aler nord-americana: «molt jugona, atlètica i amb un gran canvi de ritme». A l'Eurocup, on el Virtus Eirene no ha perdut cap partit ni en la primera fase ni els setzens de final (va eliminar el Gdynia polonès), Dearica Hamby fa 20 punts i 8 rebots per partit i Ndour 16 i 6. Jugant per fora, Kuster aporta 13 punts i uns destacables 7 rebots de mitjana.

A diferència de les sicilianes, l'Uni va perdre un partit de la primera fase, a la pista del Landes, i al final això és el que ha provocat que el Virtus Eirene tingui l'avantatge de jugar a la seva pista la tornada d'aquesta eliminatòria de vuitens de final. «És evident que en les competicions acostuma a passar l'eliminatòria l'equip que té la tornada a casa, però nosaltres volem canviar aquesta tendència», assegurava ahir un Èric Surís que tenia molt clar el que no s'havia de fer: «No ens podem obsessionar a agafar una renda d'X punts, perquè si no anem acció a acció ens estarem equivocant. No existeix un bàsquet de deu punts i no podem anar amb pressa».

A Itàlia, a diferència d'aquí, aquest passat cap de setmana no hi havia Copa, però el Virtus Eirene ha aconseguit una victòria important a la seva lliga. L'equip entrenat per Gianni Recupido va guanyar a la pista del Lucca, 48-66, en una victòria que els va permetre posar-se tercers a la lliga, només per darrere del Venècia, que tenen a un partit, i del líder, Schio, exequip de Núria Martínez i un clàssic de l'Eurolliga. Hamby va ser la màxima anotadora del partit, amb 21 punts, i Astou Ndour en va fer 16.