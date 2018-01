Coutinho podria rebre l'alta avui i debutar demà contra l'Espanyol

El derbi de demà entre el Barça i l'Espanyol podria suposar l'estrena del fitxatge més car de la història del club blaugrana, Philippe Coutinho, incorporat aquest mes de gener procedent del Liverpool. Si d'entrada la data prevista per a la seva estrena era el partit de diumenge (20.45) contra l'Alabès, no es descarta que el jugador pugui rebre l'alta mèdica avui mateix, un dia abans de la tornada dels quarts de final de Copa del Rei i el brasiler pugui participar ja en el derbi. Coutinho va arribar al Barça procedent del Liverpool arrossegant una lesió muscular al recte anterior de la cuixa dreta. Segons el pronòstic inicial, diumenge es compleix el temps de recuperació. Però, per l'evolució en els últims entrenaments, Coutinho ja estaria plenament recuperat, i els serveis mèdics podrien donar-li el vistiplau per jugar avui.

Qui no participarà al partit serà Javier Mascherano. L'argentí s'acomiadarà avui en conferència de premsa i demà el club li retrà un homenatge a la gespa abans de començar el partit. Mascherano iniciarà una nova etapa a la Xina després de set temporades i mitja com a blaugrana, club en el qual ha jugat un total de 334 partits que li han valgut per sumar 18 títols al seu palmarès. El nou club de Mascherano serà l'Hebbei Fortune que entrena el tècnic xilè Manuel Pelegrini.

Mentrestant, a Cornellà-El Prat, l'Espanyol continua preparant a consciència el que pot ser el partit més important de la temporada. Piatti i Jurado es van exercitar ahir al marge del grup i seran dubte. De la seva banda, Leo Baptistao confessava que es respira optimisme entre els periquitos, però admetia que l'eliminatòria està «al 50 per cent». «No hi ha impossibles, nosaltres pensem a passar. Ens facilitaria fer un gol fora de casa i marcar seria una de les claus perquè ens facilitaria molt les coses. Serà un partit molt seriós i hem de sortir una mica més motivats que a l'anada. El Camp Nou ens demanarà molt de nosaltres mateixos», deia l'exjugador de Rayo Vallecano, entre d'altres.

Baptistao recordava que tenen «un gran respecte al Barcelona, no només pels resultats que està aconseguint, sinó perquè és un equip encara més bo al seu camp. Anirem amb molt de respecte i humilitat tot i portar un avantatge d'1-0. Crec que això és el millor que podem fer i intentarem superar-los en intensitat».