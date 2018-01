L'empat del Màlaga a Eibar li va servir per tallar una ratxa de cinc derrotes

El proper rival del Girona a la Lliga, el Màlaga, va fer un petit pas dilluns a Eibar per aferrar-se a la salvació aconseguint un empat davant el conjunt basc (1-1). L'estrena del nou entrenador, Jose González, va ser donada per positiva pel club, que va tallar així una sèrie de cinc derrotes consecutives. El conjunt andalús, però, va acabar amb deu homes per culpa de l'expulsió del migcentre Zdravko Kuzmanovic, que va rebre dues targetes grogues en dos minuts i va ser expulsat. El balcànic, doncs, no podrà jugar contra el Girona dissabte (2/4 de 7). Tampoc hi serà en principi el davanter Adalverto Peñaranda, amb una lesió muscular, ni Juankar.