L'Espanyol dona d'alta l'exdavanter del Girona Jairo

L'exdavanter del Girona (15-16) Jairo Morillas ha estat inscrit per l'Espanyol per a aquesta segona volta després de superar una greu lesió al tendó d'Aquil·les. Jairo va jugar la temporada passada cedit al Numància però es va lesionar de gravetat i ha estat mig any de baixa. Amb el Girona va disputar 24 partits i va marcar 6 gols en la temporada que hi va ser cedit.