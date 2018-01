La pèrdua d'un bocí de l'escut del Palamós CF

La història d'un club de futbol també l'escriuen persones anònimes i discretes. Gent humil que no fa soroll i que treballa a l'ombra perquè el club rutlli. Són persones que no fan els gols ni dirigeixen amb més o menys èxit l'entitat des de la directiva o la banqueta, sinó que treballen silenciosament des de dins els budells de l'estadi. Allà, a les dependències interiors i lluny dels ulls dels aficionats, hi tenyeixen complicitats, problemes i confidències amb els jugadors i aquests valoren la seva tasca fins a protegir-lo i estimar-lo com un pare. Ens referim als massatgistes i ara el Palamós n'ha perdut un, i amb majúscules. En l'any en què el degà del futbol català compleix els 120 anys d'existència, el Palamós perd una d'aquelles persones estimades per a tots els integrants d'un club. Des dels jugadors, a qui cuidava perquè poguessin competir al cent per cent, fins als presidents, entrenadors i aficionats que al llarg de la història del Palamós han coincidit amb ell.

Dilluns passat va morir a l'edat de 93 anys l'històric massatgista del Palamós Dani Cumí, una d'aquelles persones amables i que va passar mitja vida al servei de l'equip del seu poble. Fa aproximadament un any, el 10 de gener del 2017, en els prolegòmens del derbi empordanès contra el Figueres, el Palamós li va retre un sentit homenatge per agrair-li els 50 anys de dedicació al club. Amb bastó, boina i amb 92 anys a les cames, Dani Cumí va fer el xut d'honor al costat dels capitans, David Cano (Palamós) i Ferran Grau (Figueres). Retrocedint un xic més enrere, quan Dani Cumí va celebrar els 85 anys, el club, l'Ajuntament i la Penya Sport van organitzar un partit d'homenatge on no hi van faltar mites del degà com Waldo Ramos, Quique Yagüe, Coquito Rodríguez, Bayona o Carmelo. Aquella tarda el massatgista més històric del degà va rebre una samarreta signada per Jordi Condom que aquell dia per motius laborals no hi va poder ser present, una placa commemorativa i també es va endur cap a casa un llibre amb les signatures i missatges que els aficionats van poder dedicar-li a l'entrada de Tribuna.

Diumenge vinent abans del partit entre el Palamós i el Santfeliuenc (12.00), el club dedicarà un sentit minut de silenci en memòria de Dani Cumí. Ara que el Palamós enceta una petició entre els seus socis i aficionats per recollir fotografies amb motiu dels 120 anys del club, segur que en moltes d'aquestes imatges, al costat dels futbolistes palamosins hi figurarà l'incombustible i qui ha estat durant mig segle de vida l'àngel de la guarda dels jugadors, Dani Cumí.