Zidane nega que vetés el fitxatge de Kepa abans de rebre el Leganés a la Copa

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va explicar que no té «res contra Kepa», el porter de l'Athletic que acaba de renovar amb el seu equip i al qual va descartar públicament fa uns dies, i que, com a entrenador, el seu «paper és protegir la plantilla». «La meva preocupació diària són els meus jugadors, el que faig amb ells. La resta no m'ocupa i no vull parlar de jugadors que no són del Madrid», va dir volent tancar el tema. D'altra banda, Zidane va donar la seva versió sobre el fet que Cristiano agafés un mòbil per veure's el trau en el partit contra el Deportivo. «Volia el mòbil per veure què tenia exactament, si era gran o petit per poder continuar. Era una ferida incòmoda. Després, amb els comentaris de fora no podem fer-hi res». El Madrid rep el Leganés aquesta nit a la Copa amb el 0-1 de l'anada (21.30, beIN). Ceballos és baixa per lesió i Ramos podria tornar.