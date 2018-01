«Vaig arribar al Barça complint un somni i ara ja és l'hora de despertar»

El jugador argentí Javier Mascherano va assegurar ahir, en el seu comiat institucional del Barcelona, que va arribar fa set anys i mig al club per «complir un somni» i que, després de 18 títols, i havent estat peça clau en ells, és «l'hora de despertar» i abandonar la nau. Considera que ha perdut pes en el grup i abans que la situació pogués empitjorar, s'estima més plegar. «Fa set anys i mig vaig arribar aquí per complir un somni, i és hora de despertar del son, s'ha acabat. Ha durat més del que mai hagués pensat. Ha arribat el moment de dir adéu i anar-te'n amb aquest afecte és el millor que et pot passar», es va sincerar Mascherano en el seu discurs a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

La pèrdua progressiva de protagonisme i tenir menys minuts de joc l'han portat a prendre una decisió crucial en la seva carrera. «Feia un temps que venia pensant-ho, va arribar el moment que diferents circumstàncies fan que hagi de prendre aquesta decisió», va explicar ahir Mascherano. «El més difícil que té jugar al Barça és que un dia has de marxar. Això va amb els sentiments que tinc, l'edat o el pas del temps ha estat un indicador que anava perdent protagonisme», va afegir el veterà futbolista argentí. No jugar tant, amb només 12 partits disputats a mitja temporada entre Laliga Santander (7), Lliga de Campions (2), Copa del Rei (2) i Supercopa (1), ha estat el motiu principal de la seva sortida cap al futbol asiàtic i el Hebei Xina Fortune entrenat per Manuel Pellegrini. «Es feia cada vegada més difícil jugar. Abans de posar en un compromís al club i acabar de pitjor manera vaig buscar una solució per a quedar tots satisfets i posar un punt ia part de la millor manera», es va sincerar l'internacional argentí.

El «Jefecito» va explicar que la seva realitat és que «ja no era el jugador que havia estat abans». «Futbolísticament no tenia la importància d'anys anteriors i necessitava aquest canvi. No sentia que podia revertir la situació, la qualitat de centrals que hi ha avui dia és altíssima. El club estava convençut que jo estava per seguir però les meves sensacions són altres» ,va reconèixer ahir un emocionat Mascherano.