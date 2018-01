Remuntada i cap a semis

Després de l'1-0 de l'anada, al Barça li tocava remuntar aquest vespre al Camp Nou davant de l'Espanyol per ser a semifinals de la Copa del Rei. Els homes d'Ernesto Valverde han enllestit ràpid la feina i al minut 24 minut ja guanyaven per 2-0, gràcies a gols de Luis Suárez (min 8) i Leo Messi (min 24). Quedava tot un món, però, perquè l'Espanyol es trobés amb el gol de la gest i pogués capgirar l'eliminatòria. L'equip blanc-i-blau no ha perdut l'esperança fins al darrer minut, però no ha estat capaç de generar oportunitats clares de gol.

El partit ha servit també per veure els primers minuts de Philippe Coutinho vestint la samarreta blaugrana. Al minut 67 ha entat al terrey de joc per Andrés Iniesta i ha rebut una forta obació del públic les primeres vegades que ha tocat pilota.