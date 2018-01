Espanya jugarà la nova Lliga de les Nacions en un grup amb Croàcia i Anglaterra

La selecció espanyola de futbol va quedar enquadrada en el Grup IV de la Lliga A al costat de Anglaterra i Croàcia en el sorteig d'aquest dimecres de la nova Lliga de Nacions creada per la UEFA i que ve a substituir els partits amistosos i donar una altra possible via de classificació per a l'Eurocopa de 2020.

Espanya sortia entre els dotze combinats que disputaran la lliga més important d'aquesta nova competició i tindrà com a gran rival els anglesos en aquesta lligueta que es jugarà a anada i tornada. Els quatre guanyadors de cada grup disputaran les semifinals a anada i tornada i posteriorment la final al juny de 2019, mentre que els últims baixaran de categoria.

D'altra banda, el sorteig va oferir un «grup de la mort», l'1, on van caure potències com Alemanya, França i l'ara una mica vinguda a menys Holanda. En canvi, el 2 estarà protagonitzat per les puixants Bèlgica i Islàndia, al costat de la competitiva Suïssa, i en el 3 destaquen Portugal i Itàlia al costat de Polònia.