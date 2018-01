Europa torna el somriure a l'Uni

El dol per la Copa no es va allargar més enllà del primer quart. Uns deu primers minuts estranys, freds i xocant contra un equip, de nou, molt físic i amb poques ganes de córrer i de deixar a l'Uni expressar-se com més agrada a l'equip gironí al públic de Fontajau. Feia falta algú que encengués la metxa. I aquesta va ser Magali Mendi. A córrer ningú guanya l'escorta francesa de l'Spar Citylift Girona, a qui sembla anit que el desgast de la Copa no va amb les seves cames, i tot perseguint Mendi el partit d'ahir va passar d'un primer quart a baixes revolucions (10-15), a un segon quart de punts i d'anar amunt i avall amb Rosó Buch i Astou Traoré (40-34) per acabar en un tercer on l'Uni va aclaparar les italianes, que se'ls va fer fosc a l'hora d'anotar (63-40). Els darrers deu minuts van servir perquè l'equip entrenat per Èric Surís no es compliqués una eliminatòria que té més que ben encarrilada abans d'anar dimecres vinent a Sicília amb 24 punts de marge (85-61).

El pavelló de Ragusa té fama de ser calent. I allà Hamby i companyia encara intentaran jugar més físic, però amb l'exhibició d'ahir a Fontajau l'Uni té ms d'un peu i mig als quarts de final als quarts de final de l'Eurocup. Una ronda on els quatre millors equips de la competició contra quatre equips que hagin quedat eliminats de l'Eurolliga. Per cert, després de perdre ahir a Rússia, el Perfumerías Avenida té molts números de ser un d'aquests quatre equips que passin de l'Eurolliga a l'Eurocup. Però això ja serà una altra història, primer cal anar la setmana vinent a Sicília.

Només tres dies més tard d'una derrota de les que deixen aplatanat, físicament però més mentalment, l'Uni es va tornar a trobar amb rival exigent des del punt de vista físic. Amb jugadores amb gust pel contacte, com la nord-americana Hamby, a qui la federació italiana va sancionar al desembre per agredir una rival, el Virtus Eiren només va aconseguir fer caure l'Uni en el parany de jugar lent, amb molts cinc contra cinc, en un primer quart on el record de la Copa encara es deixava sentir per Fontajau El moment de les gironines va arribar en el segon quart amb Magali Mendi accelerant el joc. El desgast de la Copa no ha passat factura a les cames de la francesa que, acabant contracops o amb transicions a mil per hora botant ella mateixa sense que ningú la pogués aturar, va portar el partit a un ritme antagònic al del primer quart.

Un bàsquet d'Alminaite posava, per primer cop, l'Uni per davant en el marcador, i Mendy havia fet just la meitat dels punts gironins: dotze (24-22). La segona falta de Núria Martínez no va frenar l'Spar Citylif Girona. El parttit havia entrat en una dinàmica de córrer molt i anotar amb facilitat. I en aquest escenari Astou Traore i Rosó Buch s'hi troben com peix a l'aigua. Les gironines varen posar-se 8 punts per davant en el marcador (30-22) i, encara que l'equip sicilià va reaccionar amb quatre punts seguits de Hamby, un triple final de Rosó Buch va permetre l'Uni marxar al descans amb sis punts de marge (40-34).

Però, el millor encara estava per arribar. Els primers minuts del tercer quart varen ser per emmarcar. Un altre cop amb Núria Martínez marcant la línia al darrera, les gironines varen defensar vorejant la perfecció guanyant-se el premi de poder córrer i anotar fàcil. Agradant-se i agradant al públic de Fontajau, les jugadores de l'Uni només varen permetre que el Virtus Eirene anotés dos punts en els primers sis minuts del tercer quart. Un dels clàssics bàsquet de Rosó Buch a anella passada va fer pujar el 53-36 al marcador. L'Spar Citylift Girona guanyava de disset punts i l'eliminatòria començava color gironí. Un triple de Núria Martínez va tancar el tercer quart amb un contundent 63-40. Els darrers deu minuts només van servir perquè l'Uni demostrés que ja té prou ofici per no complicar-se una eliminatòria que té encarrilada.