Jordi Xumetra, un reforç de luxe per a l'Olot

L'Olot ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de Jordi Xumetra per aquesta temporada i dues més. L'extrem empordanès, que destaca per la seva velocitat i habilitat, acumula més d'una cinquantena de partits a Primera Divisió amb el Llevant i molta experiència a Segona A amb el Girona, l'Elx i el Saragossa, el seu últim club. Xumetra, que s'entrenava amb els garrotxins, serà presentat demà a les 11:30h a l'Estadi Municipal i podria entrar a la llista per jugar diumenge al camp de l'Aragó. Curiosament, el filial del Saragossa, el seu darrer club.

Xumetra, de 32 anys, ja feia mesos que s'entrenava amb l'Olot després de rescindir contracte amb el Saragossa i finalment les negociacions entre ambdues parts han arribat a bon port. El futbolista empordanès, afincat a Olot, es va formar al FC Barcelona fins a juvenils, on va saltar a la Fundació Esportiva Figueres. La temporada 2005-06 va marxar a l'Espanyol B de Rubi, també a Tercera Divisió, i d'aquí va passar al Girona, on va aconseguir dos ascensos consecutius.

Xumetra es va consolidar a Segona A amb el conjunt de Montilivi i l'any 2010 va fitxar per l'Elx, on va disputar més d'un centenar de partits i va marcar 16 gols. La temporada 2013-14 va fer el salt a Primera gràcies a l'oportunitat que li va brindar el Llevant. De granota hi va jugar 56 partits però no va poder mantenir la categoria. Fa dos estius va firmar pel Saragossa (Segona A) però una fractura al peroné de la cama dreta li va impedir tenir continuïtat.