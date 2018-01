El Madrid toca fons en quedar eliminat de la Copa del Rei pel Leganés

El Leganés va aconseguir la gesta de classificar-se per a semifinals de la Copa del Rei després de sumar la primera victòria de la seva història davant el Reial Madrid al Santiago Bernabéu (1-2) amb un golàs d'Eraso i un altre de Gabriel en el partit de tornada, un desastre per als blancs que van tocar fons davant uns visitants que van provocar una xiulada monumental al feu blanc.

Zinedine Zidane va apostar per donar entrada a Ramos, ja recuperat de la seva lesió, i Benzema com a teòrics titulars al costat de diversos menys habituals, una decisió que es va demostrar poc encertada. El davanter francès, tot i anotar el momentani 1-1, va acabar sentenciat per una grada que el xiulava amb cada pilota que tocava. La resta, els Asensio, Isco i Kovacic, no van donar la talla ni es van veure capaços de superar un Leganés que va aconseguir una de les victòries més dolces en els seus 89 anys d'història.

L'equip del sud de Madrid va mostrar ofici tant en defensa com en atac. Al darrere, com és habitual, ben ordenat i buscant la velocitat de Nordim Amrabat a dalt per a l'atac. Va saber aguantar i esperar el seu moment, que va arribar amb un golàs de Eraso que va donar esperança als visitants fins al gol de Benzema. Els visitants es van refer i van trigar cinc minuts tornar a estendre la por a Madrid amb el gol de la glòria de Gabriel.

El Reial Madrid només ho va intentar amb centres laterals però amb nul perill sobre un Champagne inèdit a la primera meitat. L'equip blanc va incapaç en tot moment de superar la intensa defensa visitant d'un Leganés que mai va renunciar a buscar l'altra àrea.

El segon gol va acabar amb la paciència dels aficionats madridistes i va desencadenar una monumental xiulada. Zidane va prendre nota i va anar a per totes donant entrada a Dani Carvajal, Luka Modric i més tard a Borja Mayoral. Els blancs ho van seguir intentant amb centres laterals però Benzema i el que en moltes ocasions va salvar els mobles l'any passat Sergio Ramos no van estar gens encertats. El Reial Madrid va ser incapaç d'empatar en una nova desfeta a casa i el Bernabéu va esclatar contra uns jugadors que ara tenen totes les seves esperances dipositades a la Lliga de Campions. El Leganés, per part seva, va aguantar i va sumar un triomf històric. Bitllet a semifinals i continua el seu somni.