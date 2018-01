Remuntada o gesta «periquita»

El Barça busca aquesta nit la remuntada a la Copa, i l'Espanyol, la gesta de passar a semifinals carregant-se el vigent campió i líder destacat de Primera. Ernesto Valverde va assegurar ahir que donen importància a la competició i que posaran tots els mitjans per remuntar l'1-0 del partit d'anada. Volen deixar en «anècdota» aquesta derrota que va trencar la ratxa de 29 partits sense perdre. «És una situació adversa, no és la primera vegada que ens hem d'enfrontar a anar per darrere en el marcador. És un cara o creu, tenim el desavantatge del marcador i l'avantatge del nostre camp i públic. El premi és molt llaminer, estar a la semifinal, i és el que intentarem i deixar la derrota de l'altre dia en una anècdota si remuntem»,va explicar ahir Valverde que, en funció del resultat, podria fer debutar Coutinho.

El brasiler, que hereterà el 14 de Mascherano, ha deixat enrere la lesió amb que va arribar, però està mancat de ritme i d'adaptació. Tot i així, debuta en una convocatòria, com el central Yerry Mina, que sense Mascherano ni Thomas Vermaelen, que s'ha lesionat en el seu millor moment com a blaugrana, podria debutar. Alcácer i Iniesta van rebre l'alta mèdica ahir itambé formen part de la llista de convocats, d'on cau Deulofeu.

Per la seva part, el tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va dir que el seu equip jugarà al Camp Nou sense pensar que accedir a la semifinal sigui «un impossible». «Verem si la proposta ens surt bé i si els jugadors tenen la sort d'interpretar 90 minuts bons. La dificultat hi és però no partim amb la idea de pensar que és un impossible, al contrari. Tenim en ment plantejar un partit seriós , rigorós, que porti dificultats al rival», va comentar Sánchez Flores en roda de premsa.

El tècnic va recordar que tenien pensat abans de l'anada dividir aquesta eliminatòria de 180 minuts en dues parts de 90, i que avui comença un partit nou. «No crec que el resultat d'anada ens permeti especular. Seran 90 minuts llargs i intensos, amb molt en joc, i volem donar una bona resposta», va assegurar. Des de 1961 que l'Espanyol no elimina el Barça en la Copa, massa temps per als «periquitos». Però aquest Espanyol ha estat l'únic equip capaç d'acabar amb la ratxa de 29 partits invictes del Barça de Valverde, el mateix equip que lidera amb solvència Laliga. El gol d'Melendo al minut 88 va fer esclatar d'alegria l'RCDE Stadium fa set dies.