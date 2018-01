A la venda les últimes entrades per assistir a la competició a Fontajau

La Federació té a la venda, a travès del web fecapa.koobin.com les entrades pel provincial de diumenge al pavelló de Fontajau. L'expectació és majúscula i ja se n'han despatxat més de 4.000. Queden, tot just, les darreres localitats disponibles, amb la qual cosa s'espera un ple absolut a la instal·lació. Hi haurà en total uns 4.500 espectadors, perquè finalment no s'obrirà l'antiga grada jove. Si diumenge encara quedés alguna localitat disponible, es posaria a la venda a les taquilles del pavelló abans de l'inici.

El campionat de Girona, a banda de servir per veure l'estrena dels nous discs dels clubs de la demarcació, també posa en joc els bitllets pel campionat català que es farà el mes de febrer. I allà hi haurà en joc la possibilitat d'anar a l'espanyol. El campionat d'Europa i el Mundial seran les següents cites.