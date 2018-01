Viñales seguirà a Yamaha fins al 2020 pensant «a guanyar el títol mundial»

L'equip Movistar Yamaha MotoGP va presentar ahir a Madrid la seva nova moto amb la qual pretén tornar a la càrrega després d'una temporada una mica grisa i aconseguir la «consistència» que permeti a Maverick Viñales i Valentino Rossi somiar de nou amb els títols, durant un acte en què l'empordanès va sorprende anunciant la renovació fins a la conclusió del Mundial 2020.

«A Yamaha sempre tenen en ment guanyar el títol i em sento molt bé a l'equip. No hi havia motiu per esperar més. Es va parlar i les dues parts vam decidir seguir dos anys més. Al final és treure un pes de sobre i centrar-se a intentar aconseguir l'objectiu en aquests tres anys que queden. Ni em podia imaginar que només amb el primer any Yamaha ja confiaria en mi d'aquesta manera», va reconèixer Viñales davant la premsa després de la presentació de l'equip ahir a Madrid, a quatre dies perquè el Mundial s'iniciï oficiosament amb el primer test de pretemporada que acollirà el circuit de Sepang (Malàisia) del 28 al 30 de gener.

A l'acte, el pilot de Roses va deixar clar que aquest any pensa ser més fidel a les seves pròpies impressions a l'hora de prendre decisions. «Les opinions sempre són importants i de les crítiques cal agafar el més constructiu, però un ha de seguir els seus instints i és el que faré aquest any», va prometre, afegint que «Marc (Márquez) és el pilot a batre perquè té el títol». «Ducati, Valentino (Rossi), Dani (Pedrosa) t ambé hi seran en cada carrera. Són grans rivals», va lloar Viñales, que va dir que li agradaria que el seu company Valentino Rossi també renovés fins més enllà d'aquest 2018.

Aquesta serà la seva quarta temporada en MotoGP, després d'un any a Moto2 i de tres cursos a Moto3. En aquest últim cas, amb un campionat a la butxaca.