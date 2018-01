Cristóbal Parralo perdona Emre Çolak i el readmet als entrenaments

Després que dilluns el tècnic del Deportivo de la Corunya Cristóbal Parralo fes fora Emre Çolak de l'entrenament, el migcampista turc s'ha reincorporat a la feina amb normalitat. Çolak va explicar que s'havia tractat «d'un malentès» i que no havia rebotit la pilota contra ningú sinó enfadat amb si mateix. Tot plegat ha fet que, amb una conversa pel mig, l'extècnic del Girona hagi optat per recuperar-lo en la dinàmica del grup. El conjunt gallec rep demà al migdia el Llevant a Riazor (13.00) en un duel directe per la salvació i en què en cas de derrota gallega, el cap de Cristóbal podria perillar.