Jofre Cullell i Clàudia Galicia formen part de l'equip UCI del Megamo

Megamo ha presentat aquesta setmana el seu equip de competició UCI MTB format per Jofre Cullell i Clàudia Galicia. Al llarg dels seus 30 anys d'història, Megamo sempre ha estat una marca lligada a la competició i ara reforça d'aquesta manera la seva aposta per disputar el Campionat europeu UCI, altres proves de la copa del món i campionats nacionals. Per fer-ho compta amb Jofre Cullell (Santa Coloma de Farners, 1999), qui ja sap el que és pujar al podi amb Megamo, i amb Clàudia Galicia (Torelló, 1986), que deixa Trek. L'equip debutarà el 25 de febrer a la Copa Catalana Banyoles. Al llarg d'aquest any competiran a les cinc proves de la Copa del Món a Europa, al Campionat del Món Xco, al Campionat Europeu Xco, al Campionat d'Espanya, a diverses proves HC, C1 i C2 a Espanya, França i Suïssa, a Volcat UCI, a Alpen Trophy i a la Catalunya Bike Race.