Messi i Suárez guien el Barça a les semifinals

El FC Barcelona va superar ahir l'Espanyol (2-0) al Camp Nou, a la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, i va aconseguir el bitllet a les semifinals en remuntar l'1-0 advers de l'anada en un gran començament de partit en què va capgirar l'eliminatòria gràcies als gols de Luis Suárez i Messi. Els blaugrana van gaudir de bones ocasions per haver augmentat el resultat però no ho van fer i això va fer que el suspens regnés en els minuts finals. No va tenir ocasions l'Espanyol per inquietar el Barça però la incertesa del marcador, el saber que un gol visitant donava l'accés als blanc-i-blaus, va mantenir alerta els locals. Sense perdre el control del joc, i amb un cop de cap al pal de Leo Messi i una doble gran aturada de Pau López inclosos, el Barça va amagar la pilota i amb això el bitllet a les semifinals. Els blaugrana coneixeran aquest migdia el seu rival a semifinals, que sortirà d'entre Sevilla, València i Leganés. Coutinho va debutar i va fer de les seves, demostrant que sap aguantar la pilota amb qualitat i associació. Messi, més enllà del seu gol i del pal, va estar còmode i liderant. Van ser dos dels protagonistes al costat de Pau López, clau en dues aturades ja amb 2-0 al marcador.

Aquesta vegada a l'Espanyol no li va sortir el pla. Un 4-1-4-1 defensiu no els va fer aguantar el tipus, i malgrat que el marcador es va aturar al 2-0 no van poder més que estirar línies però sense ser perillosos. Només una possible agafada de Jordi Alba a Gerard Moreno va donar una mica d'espurna a l'Espanyol, que només va posar a prova Cillessen amb algun tret sense perill. En canvi, l'inici fulgurant del Barça sí que va valer per marcar i per remuntar. Nou minuts va trigar el FC Barcelona a igualar l'eliminatòria. « Uruguayo, uruguayo» va cantar el Camp Nou perquè l'autor del gol va ser Luis Suárez, que acabava de ser amonestat per protestar, rematant en planxa i lliure de marca un gran centre d'Aleix Vidal després d'una jugada per la banda dreta i després d'una pèrdua d'Aarón Martín i passada de Messi. No gaire després, al minut 25, va arribar el 2-0 per via de Leo Messi en una jugada afortunada, per un rebot en Naldo que va despistar Pau López, però buscada per l'argentí. La remuntada va arribar per la fe del «10», que després de perdre una pilota va anar a buscar-la de nou per recuperar-la i disparar a porta. Com contra el Celta, el Barça va sortir en tromba i li va valer. La feina estava feta.

La gran primera part del Barça va incloure un domini absolut de la pilota. A l'Espanyol no li duraven gens les seves possessions, regalava la pilota als blaugrana i era incapaç de connectar dalt amb Gerard Moreno, que només va poder posar a prova el porter holandès del Barça en una ocasió. I així va seguir el guió en la segona part, tot i que amb un Espanyol pujant línies progressivament i els blaugrana gaudint de més ocasions.

Baptistao, que va entrar al descans per Darder, va tenir una ocasió al minut 51, un xut molt fluix, i no va tornar a aparèixer. Gerard Moreno va intentar una tisora, sense èxit, com tampoc va tenir ja més encert un Messi que primer, de xut llunyà i potent ajustat al pal, va obligar Pau López a lluir-se. I va ser el porter gironí qui va salvar els seus momentàniament, donant-los esperances, quan una doble aturada, primer a xut de Luis Suárez a boca de canó i després estant ràpid per aixecar-se i aturar el xut d'Ivan Rakitic, va mantenir el 2-0. La jugada la va iniciar un Coutinho que va rebre una bona ovació del seu nou públic només entrar. Tot i la incertesa en el marcador, els jugadors blaugrana van saber gestionar els minuts finals sense deixar que l'Espanyol gaudís de cap oportunitat per fer el 2-1 i donar la sorpresa.