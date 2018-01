Un reforç de luxe per a l'Olot

El destí ha volgut que finalment els camins de Jordi Xumetra i de l'Olot s'hagin unit. L'extrem, de 32 anys, es va comprometre ahir amb el conjunt garrotxí pel que resta de temporada i dues més i es converteix en el tercer fitxatge de l'equip aquest mercat d'hivern. Sense equip després que es desvinculés del Saragossa el setembre passat, Xumetra, establert a Olot, feia mesos que s'estava entrenant amb els garrotxins per mantenir la forma a l'espera de possibles ofertes de Segona A o de l'estranger. Finalment, el de l'Estartit ha optat per quedar-se a casa o ajudar l'Olot a assolir l'objectiu de la permanència. Xumetra serà presentat aquest matí i, si Raúl Garrido ho creu convenient, podria fins i tot entrar a la convocatòria pel partit de diumenge al camp del filial del Saragossa.

El màxim responsable esportiu de l'Olot, Sergi Raset, no vol escatimar esforços per mantenir la categoria. L'aterratge de Garrido a la banqueta ha donat un altre aire a l'equip que, després de moltes jornades, diumenge va sortir de les places de descens directe gràcies al triomf contra el Badalona. Raset ha incorporat aquest mes de gener el porter Bastida i Marc Cosme (Badalona) a banda de Xumetra. A més a més, el club està intentant tancar també l'arribada d'un jugador per la banda esquerra. Per contra han deixat l'equip Nacho Pérez (Guijuelo) i Kike Sánchez.

Xumetra s'incopora a una plantilla que coneix a la perfecció no només d'haver-s'hi entrenat aquests mesos sinó perquè ha compartit vestidor amb una bona colla. Són els casos de Jose Martínez, Hèctor Simon, Roger Vidal, Uri Santos i Jordi Masó amb qui va coincidir durant la seva etapa al Girona (2006-10). A Montilivi també va jugar al costat de Sergi Raset. Xumetra aterra a Olot després d'una llarga trajectòria futbolística a l'elit del futbol professional. Després de formar-se al planter del Barça i passar per la FE Figueres i l'Espanyol B, va ascendir de Tercera a Segona A amb el Girona amb qui es va consolidar a la categoria de plata. La Bala de l'Estartit explotaria a l'Elx (2010-13) amb qui viuria l'ascens a Primera. Tot i això, el baixempordanès no va continuar al Martínez Valero i va signar pel Llevant amb qui va jugar tres temporades a Primera Divisió (2013-16). Amb el descens dels granotes a Segona A, Xumetra va signar pel Saragossa el curs passat però una greu lesió a la tíbia va impedir-li tenir continuïtat. Tot i això va disputar 23 partits a La Romareda. En total, Xumetra arriba a Olot amb 56 partits (i un gol) a Primera Divisió, 212 a Segona A i 33 a Segona B.

La seva velocitat, dribbling en carrera, assistències i veterania de ben segur que aniran d'allò més bé a un Olot que no es vol aturar en la seva remuntada cap a la permanència a Segona B.