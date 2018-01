Samu García i Ideye amplien la llista de fitxatges d'hivern del Màlaga

El rival de demà del Girona, el Màlaga, no llençarà la tovallola tan fàcilment en la lluita per evitar el descens. L'arribada de José González a la banqueta ha donat un altre aire a l'equip que va puntuar a Eibar en el primer partit (1-1). A més a més, l'equip s'ha reforçat fins ara amb Iturra, Miquel (Lugo), Bueno (Porto) i en les properes hores tancarà les incorporacions de Samu García (Llevant) i Brown Ideye (Tianjin Teda) que ja són a la ciutat. En el cas de Samu García podria fins i tot debutar demà contra els gironins. El club no tanca la porta a més fitxatges abans de dimecres.