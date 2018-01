Tana (Las Palmas) admet que va plorar de vergonya amb el 6-0 a Girona

El mitjapunta del Las Palmas Tana va reconèixer ahir que després del 6-0 encaixat contra el Girona a Montilivi «va plorar de vergonya». Tana només va disputar els darrers cinc minuts del partit però va sentir una frustració molt gran tal i com va revelar ahir. «Vaig plorar perquè vaig sentir vergonya. Vaig anar on eren els nostres aficionats i em va fer llàstima el que havien vist pel que havíem fet al camp. Va ser una sensació de vergonya i d'impotència que no es pot tornar a repetir», va confessar. D'altra banda, el Las Palmas va fer oficial la cessió per part del València de l'extrem Nacho Gil.