El Trail Rocacorba, una cursa de luxe per iniciar la temporada

El Trail Rocacorba celebra aquest diumenge una nova edició. Amb sortida i arribada a Canet d'Adri s'ha convertit en un clàssic que dona el tret de sortida al cada vegada més nodrit caldendari de curses de muntanya català. Tres circuits d'autèntic trailrunning que enguany tindran un plus de duresa degut a les pluges que aquest divendres han caigut a la zona. Corredors de nivell internacional com Eli Gordón, Gerard Morales o Fernanda Maciel participaran en la prova.

La cursa manté el format de l'última edició; l'Express (21 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu), el Trail (31 quilòmetres i 1800 metres de desnivell positiu) i la Marathon (40 quilòmetres i 2000 metres de desnivell positiu) qui transportaran als corredors al que els organitzadors qualifiquen d'"una autèntica jungla". Els tres itineraris coronen al Santuari omnipresent damunt la roca.

En aquest vídeo es poden veure les espectaculars imatges de la prova de l'any passat.

Els participants més matiners seran els de la Marathon. Els corredors poden fer front als 40 quilòmetres i 2000 metres de desnivell positiu en solitari o en parella. Serà a partir de les vuit del matí. A part del cim de Rocacorba, hauran de coronar el Golany o els Velers en un recorregut tan tècnic com divertit. Espanta el cartell que presenta la distància. La guanyadora a Montblanc i flamant fitxatge de Salomon, Eli Gordón, es batrà amb les brasileres Fernanda Maciel (The North Face) i Manu Vilaseca (BUFF). En homes, els clàssics no fallaran a la cita. Des de l'experiència de Xavi Llamas (Sport HG AML) fins a la joventut de Abdelkadous Mouj Mia (Runtrail).

La batalla per equips també es preveu apassionant. La dupla Adrià Canimas (K-Team) i Eric Moya (Dynafit) tornaran a Canet d'Adri per defensar la corona conquerida fa un any. No ho tindran fàcil. Gerard Morales (BUFF), que suma tres victòries en el Trail, fa el salt a la Marathon de la mà de Lluís Ruiz. Una altra parella a tenir en compte són Marc Carós i Marc Pérez, l'aposta de l'Inverse Team Trail, sense oblidar als sempre combatius Ignasi Riuró i Zoel Codolà (Esports Maverick). Entre els equips femenins i mixtes, trobem parelles interessants com la de Judit Franch i Claudia Roca (Blue Motors) o Javier Gallardo i Mónica Vives (Sport HG AML).

Una hora més tard, a les nou, serà el torn de la distància més ràpida del dia. L'Express proposa un itinerari de 21 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, un puja i baixa al santuari de Rocacorba molt atractiu pels corredors. Júlia Font (Sport HG AML) vol seguir sumant victòries després de perdre's la cursa l'any passat. Serà tasca complicada. La segona al 2017 Eva Montero (Montseny Maasais), Mireia Pons (Inverse Team) i Claudia Baudry (Flama 91), entre d'altres, elevaran el nivell de la competició. El mateix succeeix en categoria masculina amb la presència de Ferran Sampere (Salomon Vertic) i Albert Soley (Inverse Team).

A les deu del matí arriba un dels plats forts del dia, el Trail. Aquesta prova ha estat la distància predilecta per a gran part dels corredors des de la primera edició de la cursa. Per davant, 31 quilòmetres i 1800 metres de desnivell positiu que recorren part de l'itinerari de la Marathon. Un recorregut espectacular. L'actual campiona, Paloma Lobera (AE Matxacuca), defensarà la seva corona. La seva companya d'equip Sílvia Puigarnau vol qüestionar-li la victòria. La prova entre els nois es presenta més oberta que mai amb noms molt importants. El veneçolà Samuel Dávila (Sport HG AML), Eduard Hernandez (AE Matxacuca), Ruben Hernandez (BTR Pro Team), Oscar Carrasco (AE Matxacuca) o el basc Jon Erdaide (Land Sport) prendran la sortida des del pavelló de Canet d'Adri.