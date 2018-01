El Citylift Girona pot reforçar el quart lloc guanyant el Vic

La gran temporada del Citylift Girona l'ha situat, de moment, en la quarta posició de la lliga només per darrere dels tres grans: Liceo, Barça i Reus. Cinc victòries consecutives contra Palafrugell, Lloret, Vendrell, Igualada i Arenys han portat fins a la seva actual privilegiada situció a l'equip entrenat per Ramon Benito que no perd a la lliga des del 9 de desembre (2-1 a Alcoi). Una ratxa que pot tenir continuïtat aquest vespre a la pista del Vic (20.00), tretzè classificat, on una victòria gironina serviria per consolidar la seva quarta posició a l'espera del que faci el Noia, cinquè classificat a només un punt dels de Benito, avui mateix a la pista de l'Alcoi.

En els altres partits dels equips gironins, el Lloret Vila Esportiva juga també aquest vespre rebent el Voltregà (20.30). Els de Manolo Barceló tene un marge de set punts respecte al primer equip que baixaria. Mentre que, per la seva part, el Corredo Mató Palafrugell no juga fins demà, diumenge, a la complicada pista del líder: Liceo (20.30).

Pel que fa a l'OK Lliga Femenina, el Citylift Girona rep aquest vespre el Bigues a Palau (20.00). Les gironines ja no tenen opcions de classificar-se per a la Copa després de la derrota de diumenge passat a Gijón.