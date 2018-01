Colorado torna per donar un punt al Llagostera

Bon punt el que ha aconseguit aquesta tarda el Llagostera davant el Vila-real B, segon classificat del grup 3 de Segona Divisió B. El conjunt gironí, que encadena una nova jornada sense perdre, s'ha avançat al marcador als dos minuts de la segona meitat, gràcies a una diana de Pablo Sánchez que culminava una jugada col·lectiva amb un xut ajustat al pal.

Donaria la volta al marcador l'equip castellonenc, primer amb un gran gol de Raba i a un quart d'hora pel final amb el segon gol marcat per Simón.

Quan semblava que el duel acabaria amb derrota per l'equip d'Òscar Álvarez ha aparegut Álex Colorado, que avui tornava després d'una llarga i complicada lesió per marcar l'empat a 2 definitiu i donar un punt molt valuós pels gironins. El protagonista no acabaria bé el partit, ja que en el temps afegit veuria la targeta vermella directa per una entrada a un rival.