El gironí Jordi Ribera porta Espanya a la final del Campionat d'Europa

La selecció espanyola d'handbol jugarà la final del Campionat d'Europa de Croàcia 2018 després de superar ahir amb brillantor (23-27) França a l'Arena de Zagreb. Amb el gironí Jordi Ribera a la banqueta, Espanya va trencar ahir el seu malefici contra la poderosa França, actual campiona del món, i demà es jugarà el títol contra Suècia, que va superar Dinamarca a l'altra semifinal (35-34). «Estic molt feliç. Sabia que aquest dia podia arribar. Hem demostrat molta confiança i realitzat un bon treball defensiu. No hem deixat que els francesos es fiquessin al partit», va dir een declaracions a Teledeporte un Jordi Ribera que a Croàcia ha viscut la seva gran cita com a seleccionador després del Mundial de França de l'any passat, on Espanya va caure en quarts de final contra Croàcia.

Ahir a Zagreb, Espanya es va prendre la revenja davant una França sempre incòmoda i botxí espanyol a cada encreuament de les últimes grans cites, per repetir final europea. Espanya va mostrar la seva millor versió, amb actuacions destacades d'Eduardo Gurbindo i Ferran Solé, i va créixer des d'una defensa que va generar els primers problemes del torneig per a la invicta França. Amb el 9-15, els espanyols van seguir manant fins a posar-9 amunt (14-23). Amb tot a favor, amb Rodrigo Corrales amargant els francesos sota pals i el capità Raúl Entrerríos eclipsant Nikola Karabatic, Espanya va patir el caràcter francès. En una sequera de set minuts sense anotar, va veure a la campiona del món apropar-se amb perill en els últims 10 minuts (20-23). Els jugadors entrenats per Jordi Ribera van sortir del sotrac a temps per assegurar la plata i citar-se demà amb l'or.