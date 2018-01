No hi ha descans per a l'Uni. Diumenge, l'Spar Citylift Girona va perdre la final de Copa a Saragossa contra la seva bèstia negra particular, Perfumerías Avenida; dimecres les jugadores gironines varen tornar a somriure després de derrotar el Virtus Eirene a Fontajau en l'Eurocup per 24 punts de diferència; i ahir varen marxar cap a Ferrol on avui, a les sis de la tarda, s'enfrontaran al tercer classificat de la lliga. «Sempre que el calendari t'exigeix un tren de partits tan dur sempre hi ha un punt de fatiga i de molèsties, però l'equip està bé per jugar en una de les pistes més complicades contra un equip que juga molt bé a bàsquet», explicava ahir Èric Surís sobre el duel d'aquesta tarda, a les sis, contra un Uni Ferrol que arribarà molt més descansat al partit.

Amb només una derrota més que l'Uni, el Ferrol ocupa el tercer lloc a la classificació aprofitant-se que, sense el desgast de la competició europea que tenen Girona o Salamanca, elles poden jugar la majoria de minuts de tots els partits de lliga amb el seu potent cinc inicial: «Ja jugaven bé l'any passat i aquesta temporada tornen a ser a dalt i, a més, s'han reforçat amb les dues nord-americanes, cosa que les fa un punt imprevisibles». Surís citava ahir Jamie Weisne, escorta anotadora, i Alexis Prince, pivot atlètica, que han arribat a Ferrol per compaginar-se amb les dues estatals de referència de clubs, les internacionals Bea Sánchez i María Araujo, per fer un cinc inicial que completa la base holandesa Rachel Vanderwall. En la darrera jornada de lliga. el Ferrol va visitar la pista del cuer, on va guanyar per 16 punts (59-75), amb Lino López fent jugar més de trenta minuts a les cinc integrants del seu equip titular. El divendres següent, en els quarts de final de Copa, Ferrol va perdre contra Gipuzkoa en el primer partit dels quarts de final i, encara que en els darrers minuts López deixar jugar les joves, les cinc titulars també varen jugar més de trenta minuts cadascuna. Cinc jugadores que avui tornaran a acaparar el protagonisme contra un Uni que, després de l'últim partit del Ferrol (quarts de final de Copa), n'ha jugat tres: semifinals i final de Copa i partit europeu contra el Virtus Eirene. «Serà un partit molt complicat», sentencia Surís parlant d'un Ferrol en que la jove María Araujo, companya de María Conde en la selecció espanyola sub-20, és la més valorada amb 13 punts i 9 rebots per partit. La màxima anotadora, però, és Jamie Weisner, amb 17 punts de mitjana per partit.

Guanyi, o no, l'Spar Citylift Girona avui a Ferrol la marató de partits no s'haurà acabat per a l'Uni que demà, diumenge, tornarà cap a Girona, on només s'hi estarà fins dimarts al matí: quan tocarà marxar cap a Sicília per jugar l'endemà la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup. En definitiva, no hi ha descans per a l'Uni.