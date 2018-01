El València serà el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei

El Barça ja coneix quin és el seu últim obstacle a superar si vol classificar-se per a la final de la Copa del Rei. El conjunt blaugrana, botxí de l'Espanyol en aquesta darrera eliminatòria, es veurà les cares amb el València, un dels equips més potents de la Lliga. A l'altra banda del quadre, s'enfrontaran el Sevilla i un Leganés que ve de fer història després de deixar fora de combat tot un Reial Madrid.

El Barça començarà les semifinals al Camp Nou. El partit d'anada es jugarà aquest proper dijous a partir de dos quarts de deu de la nit. Sánchez Martínez, l'àrbitre murcià, serà l'encarregat d'impartir justícia. La tornada, el dijous de la setmana vinent, 8 de febrer, amb arbitratge del navarrès Undiano Mallenco. De la seva banda, el Leganés-Sevilla es disputarà el dimecres 31 de gener a Butarque. L'eliminatòria es resoldrà al Ramón Sánchez Pizjuán el 7 de febrer, també un dimecres. Tots els partits es jugaran a les 21.30 hores.



Messi i la Pilota d'Or

D'altra banda, l'argentí Leo Messi va declarar ahir, durant un acte publicitari amb la firma Adidas, que tant ell com els seus companys de vestidor estan molt «satisfets» de com van les coses en l'àmbit col·lectiu, i que en cap cas té només en ment guanyar premis a títol individual. «El meu objectiu no són els guardons individuals, ni tampoc la Pilota d'Or o la Bota d'Or. Cap d'aquests. El que vull, i també l'equip, és guanyar tot el que juguem. Ara mateix estem en molt bon camí i esperem acabar la temporada de la millor manera possible. Estem contents de com ens van les coses, però encara queda molt».