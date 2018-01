Un Vila-real B enratxat posa a prova la bona inèrcia del Llagostera en aquest 2018

Prova de foc, la que té aquesta tarda (16.30 hores) el Llagostera al Municipal. Invicte en els tres partits d'aquest 2018 (dos empats i una victòria), l'equip d'Óscar Álvarez vol seguir sumant. Per fer-ho li tocarà bregar contra un dels conjunts més potents de la categoria: un Vila-real B que enllaça 12 jornades sense conèixer la derrota. Lucas Viale està descartat pels seus problemes al bessó, mentre que el retorn d'Álex Colorado, que no juga des del febrer del 2017, és la principal novetat. «El nostre moment és bo i hem d'aprofitar-lo. Volem anar a més», avisa Álvarez, a banda d'elogiar el conjunt groguet. «És el millor filial del grup. Fa gols i en rep pocs. Té gent jove, però molt bona. És un equip amb personalitat i el seu míster coneix el camp». Això sí, creu que les dimensions del Municipal poden «jugar al nostre favor». Leo Suárez, Pau Francisco i Chuca són baixes per als visitants, que recuperen Raba i Ramiro Guerra.



Manu Gavilán, punt i final

Un any després i amb 30 partits i 2 gols a l'esquena, Manu Gavilán i el Llagostera han decidit posar el punt i final al vincle que els unia. El davanter arribava ahir a un acord amb el club blaugrana per rescindir el seu contracte. L'andalús acabarà la temporada al Guijuelo, que també milita a la Segona Divisió B. Gavilán va jugar 12 partits el curs anterior (hi va arribar al mercat d'hivern), mentre que n'ha disputat 18 en el present. La direcció esportiva que encapçala Oriol Alsina treballa per tancar una, o fins i tot dues, cares noves d'aquí al final del mercat d'hivern.