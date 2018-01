Xumetra: «Tinc el repte de demostrar que encara em queda molt futbol»

Als 32 anys, Jordi Xumetra enceta un repte segurament molt diferent dels que ha viscut fins ara però no pas per això menys il·lusionant. L'extrem baix-empordanès va ser presentat ahir com a nou jugador de l'Olot amb un únic objectiu al cap: salvar la categoria. Xumetra signa fins al 2020 després d'uns mesos entrenant-se amb l'equip i ho fa convençut que pot aportar moltes coses a l'equip. És precisament demostrar que encara té molt de futbol a dins, una altra de les motivacions que l'han dut a embarcar-se a l'aventura d'intentar salvar l'Olot. «Ja tinc ganes de posar-me la samarreta vermella i és un repte per demostrar que encara tinc futbol», deia ahir durant la seva presentació. El de l'Estartit reconeixa que «físicament em trobo bé, no tinc seqüela de la lesió que vaig patir l'any passat. Em noto amb força i amb aquella espurna per marxar dels defenses. Vull demostrar que encara estic viu. Estic a casa, tinc dos nens i és una alegria jugar aquí», deia Xumetra, que resideix a la capital garrotxina.

L'extrem s'ha estat mig any sense competir després que es desvinculés del Saragossa al setembre. Després de tastar la Primera i ser referència a Segona A, torna a Segona B per demostrar que encara té corda per a estona. «Vull tornar a gaudir del futbol, que m'hi he dedicat tants anys. Ens toca pencar en aquest mig any per complir l'objectiu i estar al més amunt possible». De la seva banda, el secretari tècnic, Sergi Raset, va destacar que per a l'Olot «és un honor» comptar amb un jugador «del nivell» de l'ex del Girona, Elx, Llevant i Saragossa. En aquest sentit, Raset va subratllar que l'Olot continua «construint una selecció de comarques gironines a la Segona B».

Xumetra podria debutar demà al camp de l'Aragó. Uri Santos i el porter Batida també estan disponibles, mentre que Toril serà baixa per sanció i Lluís Micaló també per lesió.